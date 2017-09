Hellblade: Senua's Sacrifice İnceleme

Hellblade: Senua's Sacrifice inceleme videosu ile karşınızdayız. Viking efsaneleri tam bir kabusa dönüyor ve Senua büyük bir fedakarlık için kendini Nors tanrılarının karşısında buluyor.



Peki, Hellblade nasıl bir oyun? Vaat ettiklerini ne kadar gerçekleştirebiliyor?



Not: Oyunun incelemesi Ninja Theory tarafından bize sağlanan inceleme versiyonu ile yapılmıştır. Biraz gecikmesinin sebebi de şirketin biraz geç geri dönüş yapması oldu.



Hellblade nasıl bir oyun?



Öncelikle oyunun geliştiricisi Ninja Theory'den kısaca bahsetmek gerekiyor. Geçtiğimiz yıllarda yenilenmiş DmC: Devil May Cry ile hayli beğeni toplayan Ninja, çok daha farklı bir işe girişmek için Epic'in desteğini ardına alarak bağımsız bir AAA oyun için kolları sıvadı.



Hellblade birçok açıdan sıra dışı bir deneme. Öncelikle daha önce hiçbir yapım Hellblade kadar hassas bir konuya bu kadar derinden girişmedi. Evet, akıl hastalıkları yıllardır oyunlarda kullanılıyor. Hatta onlarca kült yapımda piskoz durumlarının işlendiğini gördük.



Hellblade: Senua's Sacrifice neden bu kadar farklı? İşte o farklı görmek için sizleri video incelememize davet ediyoruz. İyi seyirler.



##



Hellblade: Senua's Sacrifice sistem gereksinimleri



İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 10



İşlemci: Intel i5 3570K / AMD FX-8350



Bellek: 8 GB RAM



Ekran Kartı: GTX 770 with 2GB VRAM / Radeon R9 280X 3GB



DirectX: Sürüm 11



Depolama: 30 GB kullanılabilir alan



İlave Notlar: Minimum spec screen resolution: 1280x720