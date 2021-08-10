Hellblade: Senua's Sacrifice 6 milyon oyuncuya ulaştı!
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Hellblade: Senua's Sacrifice 6 milyon oyuncuya ulaştı!

Hellblade: Senua's Sacrifice 6 milyon oyuncuya ulaştı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Hellblade: Senua's Sacrifice 6,3 milyon oyuncuya ulaştı. Geliştirici Ninja Theory, bu haberi resmi Twitter hesabı üzerinden ücretsiz bir Xbox Series X|S güncellemesi ile birlikte duyurdu.

Microsoft yayımcılığını, Ninja Theory'nin geliştiriciliğini yaptığı, 2017 yılında 'En İyi Ses Tasarımı' gibi birçok ödül kazanan Hellblade: Senua's Sacriface 6.3 milyon oyuncuya ulaştı.

Bizleri hikayesiyle, eşsiz grafikleri içine çeken Hellblade: Senua's Sacriface çıkış yaptığı 2017 yılından bu yana birçok başarı elde etti. Oyunseverlerin oldukça beğendiği aksiyon-macera oyunu bu haberi resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile duyurdu. Ayrıca geliştirici, ücretsiz bir Xbox Series X|S güncellemesini oyuna dahil etti.

Hellbade: Senua's Sacrifice 6 milyon oyuncuya ulaştı!

Oyunun geliştirme stüdyosu Ninja Theory, Microsoft tarafından satın alınmasının ardından, Hellblade: Senua's Sacriface Game Pass'e eklendi ve yepyeni bir devam oyunu geliştiriliyor.

HELLBLADE: SENUA'S SACRIFICE HAKKINDA

Daha önce Heavenly Sword, Enslaved ve DmC gibi yapımlarla karşımıza çıkan Ninja Theory'nin bağımsız olarak geliştirdiği Hellblade, firmanındaha önceki oyunlarına benzer tarzda bir oynanış amaçlıyor. Daha düşük bir bütçeyle geliştirilen, ancak AAA oyunmuş hissi vereceği söylenen Hellblade'in platformları henüz tam olarak bilinmiyor.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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