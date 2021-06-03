Hella Slovakia Signal-Lighting Şirketi Üretim Süreçlerini İyileştirmek Amacıyla Yatırımını Genişletiyor

Slovakya'nın Banovce Nad Bebravou kasabasında otomotiv sektörü için sinyal ve aydınlatma sistemleri üretimi yapan "Hella Slovakia Signal-Lighting" şirketi, üretim lojistiğinde bir iyileştirme ve yeni üretim, depolama tesislerinin inşası ile birlikte üretim süreçlerini kolaylaştırmayı planlamaktadır.

Slovakya'nın Banovce Nad Bebravou kasabasında otomotiv sektörü için sinyal ve aydınlatma sistemleri üretimi yapan "Hella Slovakia Signal-Lighting" şirketi, üretim lojistiğinde bir iyileştirme ve yeni üretim, depolama tesislerinin inşası ile birlikte üretim süreçlerini kolaylaştırmayı planlamaktadır. 4. 500 metrekare alanda planlanan yeni tesisin inşaat çalışmalarının Kasım 2021'de başlaması ve bir yıl içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. İnşaat maliyetleri ve teknolojik maliyetler dahil olmak üzere toplam yatırım maliyetinin 1, 7 milyon avronun üzerinde olması beklenmektedir.

Kaynak: SITA Haber Ajansı

Yayımlayan: Bratislava Ticaret Müşavirliği

Kaynak: Habermetre