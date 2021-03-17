Hell Let Loose, PS5 ve Xbox Series için geliyor

Yayıncı Team17 ve geliştirici Black Matter tarafından 2019 yılında piyasaya sürülen Hell Let Loose, PlayStation 5 ve Xbox Series için geleceğini duyurdu.

2. Dünya Savaşı dönemini anlatan çok oyunculu nişancı oyunu Hell Let Loose 2019 yılında PC için piyasaya çıkışını gerçekleştirmişti. Oyunun yayıncısı Team17'den konsol kullanıcılarını sevindiren haber geldi. Hell Let Loose'un 2021 yılı içinde PlayStation 5 ve Xbox Series'e geleceği duyuruldu. Oyunun tam çıkış tarihi hakkında ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Hell Let Loose 2019 yılından bu yana Steam üzerinde erken erişimle oyun severlere sunuluyor. Oyun PlayStation 5 ve Xbox Series'e gelmesiyle PC için de tam sürümünü çıkarmış olacak.

HELL LET LOOSE FİYATI

Hell Let Loose, resmi sitesi üzerinden 50,00 TL'den satışa sunuluyor. Steam üzerindeki fiyati ise 89,00 TL.

HELL LET LOOSE HİKAYESİ

2. Dünya Savaşını hiç böyle oynamamıştınız... muharebe meydanında hüküm süren ağır tanklar, cepheleri besleyen zorunlu tedarik hatları ve çeşitli silahları birleştiren devasa çatışmalar. Hell Let Loose sizi savaşın karmaşasına sokarken derin oyuncu kontrollü araçlar, dinamik ve değişen ön cephe ve savaşın akışını kontrol eden birlik odaklı oynanış sunar.

Gerçek görüntüler ve uydu verilerine göre modellenen sürükleyici haritalar sayesinde tüm muharebe meydanı büyük bölümlere bölünmüştür; böylece benzersizliğini koruyan yeni oynanışa, elli oyuncunun arazilerde, köprülerde, ormanlarda ve kasabalarda sürekli değişen cephelerde iki kuvvet halinde savaşmasına izin verir. Bir bölüm ele geçirildiğinde, takımınız için üç kaynaktan birini oluşturur, böylece takımınızın zafere ulaşmasını etkileyen karmaşık bir meta oyun ortaya çıkarır.

Destansı Bir Savaş Arenası

Devasa haritalarda 50'ye 50 çok oyunculu muharebe savaşına girişin. Her biri farklı silahlar, araçlar ve ekipmanla kuşanmış piyade, keşif ve zırhlı birim türleri arasından 12 görevden birini seçin. Subay, kaşif, makineli tüfekçi, sıhhiye, mühendis, tankçı ve çok daha fazlasını oynayarak II. Dünya Savaşı muharebesini her yönüyle ele alın.

Benzersiz Gerçeklik

Hell Let Loose deneyiminin kalbinde, kendinizi II. Dünya Savaşının simgesi olmuş, gerçek ölçekli muharebe meydanlarında bulacaksınız. Tarihi araçlar, silahlar ve üniformalar ince ince işlendi, muharebe ise o günkü kadar zalim ve kanlı. Savaş, havadan fotoğraf ve uydu görüntüleri kullanılarak Unreal Engine 4 sayesinde olağanüstü ayrıntılı bir biçimde yeniden yaratılan, gerçek muharebe arazilerinin doğru ölçekli devasa haritalarında geçer.

Birlikte Savaş - Birlikte Kazan

Hell Let Loose, Öldürme ve Ölme (K/D) oranları ve yeni aşamaların açılmasından çok, ekip çalışmasına dayanmaktadır. İletişim zorunludur. Oyuncular, subayların ve komutanlarının önderliğinde, savaş meydanında stratejik hedefleri alaşağı etmek ve mevzilerini korumak adına birlikte çalışırlar. Hell Let Loose, ekip çalışması ve iletişimi gerektiren ve yalnızca kazanmak için değil, hayatta kalmak için savaşılan bir oyundur.

Benzersiz Meta Oyun

Sürekli değişen, büyük muharebe meydanında düşman hatlarını kırarak zafer için savaş. Benzersiz, bölge ele geçirme meta oyunu, takımların nereye saldıracağını ve nereyi savunacağını belirlemeleri için sürekli, önemli ölçekli taktik kararlar almalarını gerektirir. Destek çağırmak, güçlü noktaları takviye etmek veya düşmanları kuşatmak için kaynakları ve erzakı yönet. Strateji, başarının anahtarıdır.

ÖNEMLİ ÖZELLİKLER:

·Destansı 50'ye 50 çok oyunculu muharebelerde savaş

· 14 eşsiz rol içinden birini seç

·Tüm araç gamının kontrolünü ele al: Korkutucu Panther tankından mütevazı Jeep'e kadar

· Anti-tank silahları ve top gibi ağır silahların kontrolünü ele alarak düşmanı alandan sil

·Mevkiini kuvvetlendirmek için savaş alanında savunma kur

·Düşman ön hatlarını yarıp geçmek ve zafere ulaşmak için takım çalışması kullan

·Oyunu Komutan olarak oyna ve taktik haritasından kuvvetlerini yöneterek takımını zafere götür