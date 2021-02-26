Helikopterli trafik denetiminde 36 sürücüye 120 bin 480 lira ceza kesildi

ESKİŞEHİR'de trafik kurallarını ihlal ettikleri jandarma helikopteriyle havadan tespit edilen 36 sürücüye 12 bin 480 lira ceza uygulandı.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla helikopterle havadan trafik denetimi yaptı. Eskişehir'in Ankara ve Bursa karayolları üzerinde yapılan denetimde seyir halinde cep telefonu kullanan, emniyet kemeri takmayan, yükü karayoluna değecek-düşecek şekilde yükleyen, sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleyen, uygunsuz şerit kullanımı yapan ve makas atıp, hatalı sollama yapan 36 sürücü tespit edildi. Sürücülere toplam 12 bin 480 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı