"HELİKOPTERLERLE, AYANCIK'TAN TAHLİYELER YAPILIYOR"
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"HELİKOPTERLERLE, AYANCIK'TAN TAHLİYELER YAPILIYOR"

'HELİKOPTERLERLE, AYANCIK'TAN TAHLİYELER YAPILIYOR'
Habermetre - Haberler | Toplum

Bakan Karaismailoğlu, Sinop'un Ayancık ilçesinde etkili olan sağanağın ardından sel felaketinin yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulunduBakan Karaismailoğlu, "Şu anda yolları açmaya çalışıyoruz.

Bakan Karaismailoğlu, Sinop'un Ayancık ilçesinde etkili olan sağanağın ardından sel felaketinin yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu

Bakan Karaismailoğlu, "Şu anda yolları açmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımız yoğun çalışma içerisindeler. Yine biz de köylerden Ayancık'a ulaşmaya çalışacağız. Helikopterlerle Ayancık'tan şu anda tahliyeler yapılmakta, süreci takip ediyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop'un Ayancık ilçesinde etkili olan sağanağın ardından sel felaketinin yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu. Meydana gelen sel felaketlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Helikopterlerle Ayancık'tan şu anda tahliyeler yapılmakta, süreci takip ediyoruz. İnşallah en kısa sürede Ayancık'a ulaşarak oradakileri rahatlatıp onların ihtiyaçlarını gidereceğiz" ifadelerini kullandı.

-"Bütün ekipler ekipmanlarla teyakkuz halinde"

Bakan Karaismailoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yine bir afetle karşı karşıya olduklarını söyledi. İlçeye 5 noktada bağlantının kesildiğini ifade eden Karaismailoğlu, şu şekilde konuştu:

"Şu anda yolu açmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımız yoğun çalışma içerisindeler. Yine biz de köylerden Ayancık'a ulaşmaya çalışacağız. Helikopterlerle Ayancık'tan şu anda tahliyeler yapılmakta, süreci takip ediyoruz. İnşallah en kısa sürede Ayancık'a ulaşarak oradakileri rahatlatıp onların ihtiyaçlarını gidereceğiz. Kastamonu ve Bartın'dan da olumsuz haberler geliyor. Orda da bütün arkadaşlarımız bölgede konuşlanmış vaziyette. Yine orda da köprülerde de sıkıntılar var. Ulaşımda da sıkıntılar var. Onları da bir taraftan çözmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. İnşallah bu sıkıntılı süreci de atlatacağız. "

Bakan Karaismailoğlu, bütün ekiplerin ekipmanlarla teyakkuz halinde olduğunu belirterek, bir an önce yolları açma çabası içerisinde olduklarını kaydetti.

Bölgeden yoğun ihbarlar aldıklarını aktaran Karaismailoğlu, hem havadan helikopterlerle hem de karadan yolları açarak ilçeye ulaşma çabası içerisinde olduklarını ifade etti.

Kaynak: Habermetre

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