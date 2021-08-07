Helikopterlerin sortileri drone ile görüntülendi

Aydın Çine ilçesi Akçaova, Kabalar, Sarıköy ve Altınabat Mahallerinde dün başlayan orman yangını bu sabah saatlerinde 4 helikopterin sürekli olarak yangın bölgesine yaptığı sorti sonrası yerleşim birimlerine tehdit ortadan kalkarken, helikopterlerin çalışmaları havadan drone ile görüntülendi.