Helikopterler öğrenciler için havalandı
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Helikopterler öğrenciler için havalandı

Helikopterler öğrenciler için havalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'in kurtuluşunun 99. yıldönümü kutlamaları kapsamında İzmir Valiliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile düzenlenen havacılık gösterisi İzmir Airshow etkinliği, izleyenlere unutulmaz dakikalar yaşatırken gökyüzünde ayrı bir heyecan daha yaşandı.

İzmir'in kurtuluşunun 99. yıldönümü kutlamaları kapsamında İzmir Valiliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile düzenlenen havacılık gösterisi İzmir Airshow etkinliği, izleyenlere unutulmaz dakikalar yaşatırken gökyüzünde ayrı bir heyecan daha yaşandı. Kutlama programı çerçevesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi, 50 gence helikopterle uçuş deneyimi yaşattı.

İzmir Valiliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile İzmir'in 99. kurtuluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında dün düzenlenen hava gösterisi İzmir Airshow etkinliği nefes keserken gökyüzünde de ayrı bir heyecan yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı desteğiyle Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığına bağlı Genç İzmir Örnekköy ve Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi üyesi 15-20 yaş arası başarılı öğrenciler ile şehit çocukları, İzmir Havacılık Kulübünün Buca Kaynaklar'daki pistinden ve Selçuk Efes Havaalanı'ndan İzmir Havacılık Kulübü Derneği üyesi pilotlar eşliğinde helikopterle gökyüzüne havalandı. Gençlere hava aracı pilotu CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan da eşlik etti.

Etkinlik, uzay, havacılık ve teknoloji alanlarında toplumun tamamında farkındalık sağlamak, çocukları ve gençleri havacılık ve uzay alanlarında araştırma yapmaya ve çalışmaya özendirmek amacıyla düzenlendi. İzmir Havacılık Kulübü Derneği üyesi pilotlar, 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu kutlamaları kapsamında hava gösterisi de yaptı. - İZMİR

Helikopterler öğrenciler için havalandı
Helikopterler öğrenciler için havalandı
Helikopterler öğrenciler için havalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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