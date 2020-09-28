Helikopterle havadan trafik denetimi yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Helikopterle havadan trafik denetimi yapıldı

28.09.2020 16:05 | Son Güncelleme: 28.09.2020 16:10

İzmir İl jandarma Komutanlığınca sorumluluk alanında Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterle havadan trafik denetimi yapıldı.

İzmir İl jandarma Komutanlığınca sorumluluk alanında Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterle havadan trafik denetimi yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik timlerince vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, trafik kazalarınında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek ve vatandaşların emniyetli bir şekilde seyahat edebilmeleri için hem havadan hemde karadan kent genelinde güvenlik ve trafik denetimleri artırıldı.

Bu kapsamda, jandarma trafik ekipleri yoğun olarak kullanılan İzmir-Manisa ile Foça - Menemen kara yolu güzergahlarında önlem aldı, uygulama yaptı.

İl Jandarma Komutanlığından havalanan jandarma helikopteriyle kentteki trafik yoğunluğu havadan kontrol edildi.

Sürücülerin olası kural ihlali durumunda yakalanma riski algısını üst seviyeye taşımak amacıyla yapılan havadan trafik denetiminde geçme yasağına uymayan, seyir esnasında cep telefonuyla konuşan, emniyet kemeri takmayan, yol kenarında gerekli tedbirleri almadan park eden, sol şeridi geçme dışında sürekli kullandığı tespit edilen sürücüler helikopterden tespit edilerek, güzergahta uygulama yapan ekiplerce cezai işlem uygulandı.

Yoğunluğun oluştuğu noktalarda helikopterle yer ekipleri bilgilendirildi.

Sürücülerin huzur ve güven içinde seyretmelerini sağlamak ve trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla trafik denetimlerinin havadan ve karadan aralıksız devam edeceği bildirildi.

Öte yandan, İzmir İl Jandarma Komutanlığınca pandemi süresine bağlı 2020 yılında 7 kez havadan trafik denetimi yapıldığı, bu denetimlerde kural ihlali yapan 36 sürücüye 17 bin 551 lira para cezası uygulandığı, 2019 yılında ise 21 denetimde 53 sürücüye 15 bin 700 lira ceza kesildiği belirtildi.

Helikopterle havadan trafik denetimi yapıldı
Helikopterle havadan trafik denetimi yapıldı
Helikopterle havadan trafik denetimi yapıldı
Helikopterle havadan trafik denetimi yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Kandemir Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülay Ebru Şallı Türkan Şoray Aleyna Tilki
Spor Sörloth Tamer Tuna Erol Bulut Gökhan Töre Vincent Aboubakar
Daha Fazla Kız Çocuk İzmir Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Helikopterle havadan trafik denetimi yapıldı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.9.2020 16:24:10. #1.14#
title