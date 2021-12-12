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Helikopterle Çanakkale'ye tahliye edildi

Helikopterle Çanakkale'ye tahliye edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde acil sağlık müdahalesine ihtiyacı olan bir kişi, Deniz Kuvvetlerine ait helikopter ile Çanakkale'ye tahliye edildi.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde acil sağlık müdahalesine ihtiyacı olan bir kişi, Deniz Kuvvetlerine ait helikopter ile Çanakkale'ye tahliye edildi.

T.C. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda "Her zaman asil milletimizin emrindeyiz! Gökçeada'da yaşayan ve acil sağlık müdahalesine ihtiyacı olduğu bildirilen bir vatandaşımız, Deniz Kuvvetlerimize ait helikopter ile Çanakkale'ye tahliye edildi" denildi.

(Utku Yaşar Cüce/İHA)

Helikopterle Çanakkale'ye tahliye edildi

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