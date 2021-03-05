Helikopter düşürüldü mü? Bitlis'te düşen askeri helikopter kaza kırımına mı uğradı?

Bitlis'te düşen helikopter ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Tatvan'daki helikopter kazasında yaralanan bir askerin daha şehit olduğunu, şehit sayısının 10'a yükseldiğini açıkladı. Bingöl'den kalkan askeri helikopter kaza kırıma uğradı. Peki, Helikopter neden düştü? Bitlis'te askeri helikopter neden düştü, düşürüldü mü?

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesilmiştir." bilgisi verildi. Peki,Bitlis'te askeri helikopter neden düştü, düşürüldü mü?

HELİKOPTER NEDEN DÜŞTÜ?

Bölgede arama çalışmalarının hemen başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmalarına derhal başlanmıştır. Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir. Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızdan 9'unun şehit olduğu, 4 kahraman silah arkadaşımızın ise yaralandığı belirlenmiştir. Yaralı personelimizin hastaneye sevk edilmelerine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz."

Düşen helikopterde kaza kırımı ne demek?

Uçağın kırıma uğraması da donanımın geri döndürülebilir hasara uğraması anlamına gelir. Uçağın kırıma uğraması ifadesi can kaybının olmadığı bir kaza anlamını taşıyabilir. Uçağın kısmen iyi durumda olduğu durumlarda kırım kelimesi kullanılır. Uçağın iniş ve kalkışında ya da hava koşullarındaki olumsuzluklarla uğradığı hasarı anlatabilir.

Uçağın helikopterin kırıma uğraması ne demek?

Helikopterin tekrar onarılmasına müsaade edecek düzeyde hasar görmesidir. Bu tarz olaylarda can kaybının olmaması kırım anlamına gelir. Can kaybının olması durumunda olay 'kırım' değil 'kaza' şeklinde ifade edilir.