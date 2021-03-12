Helikopter kazasında yaralanan binbaşı, fizik tedavi için Ankara'ya gönderildi

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterden yaralı olarak kurtulan Binbaşı Alptekin Köprülü, tedavisinin devamı için Ankara'ya sevk edildi.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterden yaralı olarak kurtulan Binbaşı Alptekin Köprülü, tedavisinin devamı için Ankara'ya sevk edildi.

Geçen hafta Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu, 11 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Evli ve iki çocuk babası Binbaşı Alptekin Köprülü, Bitlis Devlet Hastanesi'nde ameliyat edildi. Burada yapılan tedavilerinin ardından Binbaşı Köprülü, fizik tedavisi için bugün ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ