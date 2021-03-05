Helikopter kazasında şehit olan 11 askerin naaşı Elazığ'a getirildi
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Helikopter kazasında şehit olan 11 askerin naaşı Elazığ'a getirildi

05.03.2021 08:00 | Son Güncelleme: 05.03.2021 08:05
Helikopter kazasında şehit olan 11 askerin naaşı Elazığ'a getirildi

BTLİS'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 askerin cenazesi, görev yaptıkları Elazığ'a getirildi.

BTLİS'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 askerin cenazesi, görev yaptıkları Elazığ'a getirildi. Burada düzenlenecek törenin ardından şehitlerin naaşları, memleketlerine uğurlanacak.

Bingöl'den, Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek için dün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesildi. Bunun üzerine İHA, CN- 235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalarla Tatvan'a 10 kilometre mesafedeki Çekmece köyü yakınlarında helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edildi. Kazada 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve 10 asker şehit oldu.

Şehitlerin cenazeleri, Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ambulanslarla Elazığ'a gönderildi. Sabah saatlerinde kente ulaşan şehitlerin naaşı, Fethi Sekin Şehir Hastanesi morguna bırakıldı.

Şehitler için bugün 8'inci Kolordu Komutanlığı'nda tören düzenlenecek. Törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kuvvet komutanları, şehitlerin yakınları katılacak. Törenin ardından şehitlerin naaşları, toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlanacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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