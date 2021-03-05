Helikopter kazasında şehit olan 11 askerin fotoğrafları
Helikopter kazasında şehit olan askerlerin listesi: 1- 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş (59)2- Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül (45)3- Topçu Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz (28)4- Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu (40)5- Yüzbaşı Salih Sarıoğlu (34)6- Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun...
Helikopter kazasında şehit olan askerlerin listesi:
1- 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş (59)
2- Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül (45)
3- Topçu Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz (28)
4- Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu (40)
5- Yüzbaşı Salih Sarıoğlu (34)
6- Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş (36)
7- Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek (29)
8- Kurmay Albay Şentürk Aydınyer (49)
9- Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci
10- Yüzbaşı Gökhan Uysal
11- Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı