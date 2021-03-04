Helikopter kazası şehitleri için başsağlığı mesajları
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Helikopter kazası şehitleri için başsağlığı mesajları

04.03.2021 20:04 | Son Güncelleme: 04.03.2021 20:14
Helikopter kazası şehitleri için başsağlığı mesajları

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı paylaştı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bitlis'te askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 9 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı olayla ilgili Twitter hesaplarından paylaşımda bulundu. 

OKTAY: ASKERLERİMİZİN ACISI YÜREKLERİMİZİ YAKTICumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit askerlerin acısının yürekleri yaktığını belirterek, "Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere havalanan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimizin acısı yüreklerimizi yaktı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerin kullandı.ŞENTOP: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUNTBMM Başkanı Şentop, "Bingöl'den Tatvan'a giden ve askerlerimizi taşıyan helikopterin düşmesi sonucu; şehit olan 9 vatan evladımıza Allah'tan rahmet, yaralanan 4 askerimize de acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" mesajıyla acısını ifade etti. ALTUN: ŞEHADET HABERİ YÜREKLERİMİZİ DAĞLADIİletişim Başkanı Fahrettin Altun, haberin yürekleri dağladığını belirttiği paylaşımında şunları kaydetti: "Bingöl'den Tatvan'a doğru havalanan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait helikopterin düşmesi sonucu 9 kahraman askerimizin şehadet haberi yüreklerimizi dağladı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."KALIN: BAŞIMIZ SAĞ OLSUN

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, 9 askere Allah'tan rahmet dileğinde bulunarak, "Bitlis'te düşen askeri helikopterde şehit olan 9 askerimize Allah'tan rahmet, keder-dide ailelerine sabırlar diliyorum. Yaralı 4 askerimize acil şifalar diliyorum. Acımız büyük. Başımız sağ olsun" dedi.


Helikopter kazası şehitleri için başsağlığı mesajları
Helikopter kazası şehitleri için başsağlığı mesajları
Helikopter kazası şehitleri için başsağlığı mesajları

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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