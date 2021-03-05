Helikopter kazası neden oldu? 11 askerimizin şehit olduğu Bitlis'te meydana gelen helikopter kazası nedeni ne?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bitlis'te meydana gelen ve 11 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasına ilişkin yaptığı açıklama yaptı. Peki, 11 askerimizin şehit olduğu Bitlis'te meydana gelen helikopter kazası nedeni ne? Helikopter kazası neden oldu?

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kazanın nedenine ilişkin açıklamalar yaptı. Helikopter kazası neden oldu? 11 askerimizin şehit olduğu Bitlis'te meydana gelen helikopter kazası nedeni ne?

11 ASKERİMİZİN ŞEHİT OLDUĞU BİTLİS'TE MEYDANA GELEN HELİKOPTER KAZASI NEDENİ NE?

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesildi. Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edildi. Aralarında 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da bulunduğu 11 askerin şehit olduğu 2 asker de yaralandı. Türkiye'nin yüreğini yakan kaza sonrası Elazığ'a giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşanan helikopter kazasıyla ilgili açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bitlis'te meydana gelen ve 11 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasına ilişkin yaptığı açıklamada, "İlk bilgiler ve görgü tanıkları ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor" dedi.

"İLK İNCELEME SONUÇLARI KAZANIN ANİ HAVA DEĞİŞİMİNDEN KAYNAKLANDIĞINI GÖSTERİYOR"

Akar, helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"İlk bilgilere ve görgü tanıklarının ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir. Kaza kırım ekibine ivedilikle gerekli talimat verilmiştir. İncelemelere bugün başlanacak. Bu elim olayın kesin nedeni, ayrıntılı inceleme sonucunda belirlenecektir. İlk andan itibaren gerek arama kurtarma çalışmaları gerekse şehit ve yaralılarımızın tahliyesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından kısa sürede tüm imkanlar seferber edilerek her türlü destek sağlanmıştır. Acımız çok büyük, milletçe derin üzüntü içindeyiz. Bizleri derin acıya ve üzüntüye sevk eden bu elim kazada şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, TSK'ya ve asil milletimize başsağlığı, sabır; yaralı personelimize acil şifalar diliyorum."