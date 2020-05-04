Helikopter iniş bölgesi ile sığınak girişine tuzaklanan iki patlayıcı düzeneği tespit edildi
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Helikopter iniş bölgesi ile sığınak girişine tuzaklanan iki patlayıcı düzeneği tespit edildi

Helikopter iniş bölgesi ile sığınak girişine tuzaklanan iki patlayıcı düzeneği tespit edildi
04.05.2020 11:58 | Son Güncelleme: 04.05.2020 12:00

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda tespit edilen 9 sığınak ile helikopter iniş sahası bölgesi ve sığınak girişine tuzaklanan el yapımı patlayıcı düzenekleri imha edildi, 420 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda tespit edilen 9 sığınak ile helikopter iniş sahası bölgesi ve sığınak girişine tuzaklanan el yapımı patlayıcı düzenekleri imha edildi, 420 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Lice ilçesinen Akçabudak ve Yalımlı köyleri kırsalında yürütülen "Şehit Jandarma Er Kenan Büyükçalışkan Operasyonu" başarıyla tamamlandı.

Operasyonda teröristlerce kış üstlenmesi amacıyla kullanılan, biri toprak altına kazılarak yapılmış, girişi jelikan bidon kapağı olan, tabanı tahta ve duvarları naylonla kaplı 30 metrekare genişliğinde 9 sığınak tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.

2 patlayıcı düzeneği imha edildi

Bölgede yapılan aramada biri helikopter iniş bölgesi olarak değerlendirilen bölgeye ve biri de sığınak girişine olmak üzere amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanan 2 el yapımı patlayıcı madde düzeneği tespit edildi.

Tespit edilen patlayıcı düzenekleri Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından yerinde imha edildi.

Söz konusu sığınaklarda ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde, iki zamanlı çanta tipi benzinli jeneratör, silah dürbünü, 3 büyük tüp, 2 küçük tüp, akü, 126 pil, 3'lü 2 pil bloğu, 6'lı 2 pil bloğu, 24 metre sanayi tipi kablo, 50 metre elektrik kablosu, 7 metre 3'lü priz, 8 kişilik portatif kamp çadırı, amonyum nitrat öğütmede kullanılan kıyma makinesi, 5 terörist kıyafeti, pusu kıyafeti, 300 kilogram gıda malzemesi ile çok sayıda yaşam, giysi, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, diğer malzemeler yerinde imha edildi.

420 kilogram esrar bulundu

Narko-terörizmle mücadele kapsamında, iki farklı bölgede yapılan aramada 420 kilogram esrar, 12 bin 500 kök kenevir bitkisi ve kenevir tarlasını sulamak için kullanılan 2 bin 500 metre sulama hortumu bulundu.

Esrar muhafaza altına alındı, kenevir numune alınmasının ardından sulama hortumu ile yerinde imha edildi.

Valilik açıklamasında, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan azim ve kararlılıkla devam edileceği belirtildi.

Helikopter iniş bölgesi ile sığınak girişine tuzaklanan iki patlayıcı düzeneği tespit edildi

Kaynak: AA

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