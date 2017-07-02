Helikopter Düştü 5 Personelin Durumu İyi (8)

HAVADAN YAPILAN MÜDAHALEYE ARA VERİLDİ



İzmir'in Menderes İlçesi'nde devam eden orman yangınına, havanın kararması nedeniyle yangın söndürme helikopterleri ve uçaklarıyla havadan yapılan müdahale sona erdi. Karadan itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürerken, alevlere havadan yapılan müdahalenin günün ilk ışıklarıyla tekrar başlayacağı belirtildi.



İZMİR,



