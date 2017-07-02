Helikopter Düştü 5 Personelin Durumu İyi (5)

HAYVAN BARINAĞI İÇİN ÖNLEM ALINDI



İzmir'in Menderes İlçesi'nde orman yangının çıktığı bölgede bulunan hayvan barınağındaki köpekler için önlem alındı. Barınakla ilgilenen Türkiye Hayvan Hakları Federasyonu İzmir Temsilcisi Esin Önder, şimdilik olumsuz bir durum olmadığını belirterek, "Şu an köpeklerimiz sıcaktan kötü etkileniyor. Henüz yangının buraya sirayeti gibi bir durum yok. Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi'nin veteriner hekimleriyle irtibat halindeyiz. Herhangi bir tehlikeli durum söz konusu olduğunda belediyelerin yardımı ile tahliye başlatılacak. Köpeklerimizi serinletmek için uğraşıyoruz" dedi.



Öte yandan Adana'dan Edirne'ye kadar olan birçok ildeki orman müdürlüklerine bağlı araçlar bölgeye çekildi. Yangına müdahale yoğun şekilde devam ederken, söndürülen alanlara yakın noktalarda alevlerin yeniden yükselmesi ihtimaline karşı ekipler çalışmalarını devam ettiriyor. Havadan müdahaleyi sürdüren ekipler yeni görülen alevlerin bulunduğunu tespit ederek müdahaleleri o noktalara yoğunlaştırıyor.



