Antalya'da, helikopter destekli yangın tatbikatı düzenlendi.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğünce Döşemealtı ilçesi Nebiler Mahallesi'ndeki Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'ndeki ormanla çevrili alandaki tatbikatta, senaryo gereği çıkan yangın karadan ve havadan müdahaleyle kısa sürede söndürüldü.

Vali Münir Karaloğlu, tatbikatın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'da ormanları korumak için önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.

Yangına karşı sürekli duyarlı olduklarını aktaran Karaloğlu, şöyle konuştu:

"İnsansız hava araçlarıyla takip meselesi Orman Genel Müdürlüğünün şu anda üzerinde çalıştığı bir proje. Eğer tamamlanırsa Antalya gibi büyük şehri 15 dakikada bir tarayacak yeni bir sistem üzerinde çalışılıyor. Bu hızlı müdahaleyi sağlayacak önemli bir tedbir olur. Günün teknolojisini bu tür durumlarda da kullanmak lazım. Şu anda uzaktan algılama metoduyla duman ve aleve karşı duyarlı sensörlerle takip yapabiliyoruz. İnsansız hava araçları devreye girerse teknik altyapı daha da güçlenmiş olacak."

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici ise Antalya'nın birinci derecede yangına hassas bir bölge olduğuna dikkati çekti.

Orman Bölge Müdürlüğü olarak bin 71 personel, 179 araçla (ilk müdahale aracı, arazöz ve su tankeri) yangına hazır olduklarını anlatan Dikici, hava desteği için 3 helikopter, 1 amfibik uçağı, 1 idari helikopter, 14 dozer, 10 greyderle vakit kaybetmeden yangınlara müdahale edilebileceğini kaydetti.