19.11.2019 21:58 | Son Güncelleme: 19.11.2019 22:02

Gaziantep'te, helikopter destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, bir süredir istihbarat ve teknik takip çalışmaları yürüten İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, daha önceden belirlenen bazı adreslere yönelik çalışma başlattı.

Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin de desteğiyle söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Helikopterle havadan tarama desteğiyle yapılan operasyonda, baskın düzenlenen bazı evlerin kapıları koçbaşıyla açıldı.

Dedektör köpek "Unix"in de kullanıldığı operasyon kapsamındaki bazı evlerin kapılarının dışa açılır şekilde tasarlandığı, 6 sürgü konduğu ve evlerin güvenlik kamerasıyla kontrol edildiği görüldü.

Uyuşturucu madde ticareti yapıldığına dair ipuçlarına ulaşılan adreslerde bazı şüpheliler gözaltına alınırken, ekiplerin adreslerdeki aramaları sürüyor.

GÜNCELLEME - Gaziantep'te helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

Kentteki 30 adrese yönelik gerçekleştirilen operasyon, bin 720 polisin katılımıyla gerçekleştiriliyor

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Gaziantep'te bin 720 polisin katılımıyla helikopter destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bir süredir istihbarat ve teknik takip çalışmaları yürüten İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Vatan, Akdere, Beybahçe ve Fırat mahallelerinde daha önceden belirlenen adreslere yönelik çalışma başlattı.

Söz konusu adreslerdeki 30 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen baskında, bin 720 polis görev aldı. Helikopter aracılığıyla mahallelerde aydınlatma gerçekleştirilirken operasyonda, drone ve "Unix" adlı dedektör köpeği, ekiplere destek verdi.

Operasyon kapsamında 4 mahalledeki sokakların tamamının girişlerinde arama yapıldığı bildirildi.

Dedektör köpek "Unix"in de kullanıldığı operasyon kapsamındaki bazı evlerin kapılarının dışa açılır şekilde tasarlandığı, 6 sürgü konduğu ve evlerin güvenlik kamerasıyla kontrol edildiği görüldü.

Uyuşturucu madde ticareti yapıldığına dair ipuçlarına ulaşılan adreslerde bazı şüpheliler gözaltına alınırken, ekiplerin adreslerdeki aramaları sürüyor.

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek de çalışmaları operasyon alanında takip etti.

Kaynak: AA