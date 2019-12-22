Helikopter destekli uygulama
Adana'da 958 polisin katılımıyla helikopter destekli uygulamada çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.
Adana'da 958 polisin katılımıyla helikopter destekli uygulamada çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünce, merkez Seyhan ilçesinde bulunan parklarda ve ara sokaklarda şüpheli kişiler ve araçlar üzerinde uygulama gerçekleştirildi.
Uygulamada çeşitli birimlerden 958 polis görev aldı. Havadan helikopterle destekli yapılan denetimlerde 2 bin 875 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.
Ekipler çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheliyi de gözaltına aldı.