Helikopter destekli trafik uygulamasında 457 araç denetlendi
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Helikopter, Turgutlu, Jandarma, Manisa, Güncel

Helikopter destekli trafik uygulamasında 457 araç denetlendi

Manisa'da yapılan helikopter destekli trafik uygulamasında 457 araç kontrol edildi.

13.03.2020 19:04 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:06
Helikopter destekli trafik uygulamasında 457 araç denetlendi

Manisa'da yapılan helikopter destekli trafik uygulamasında 457 araç kontrol edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin yaptığı müşterek denetimde, İzmir-İstanbul Otoyolu, Manisa-Turgutlu ve Manisa-Akhisar kara yolları, Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen helikopterle havadan kontrol edildi.

Helikopterden izlenen ve ihlal yaptığı belirlenen araçlar, kentin giriş noktalarındaki 4 sabit noktada bekleyen ekiplere bildirildi. 15 ekip ve 40 polis ve jandarma personelinin görev aldığı denetim, yaklaşık 90 dakika sürdü.

AA ekibi tarafından havadan görüntülenen denetimde 457 araç kontrol edilirken, kural ihlali yaptığı tespit edilen 29 sürücüye cezai işlem yapıldı. Denetimlerde toplam 16 bin 166 lira tutarında ceza uygulandı.

Denetime, İl Emniyet Müdür Yardımcısı İlker Çakmak, İl Jandarma Trafik Şube Müdürü Ünal Erdemir, Turgutlu Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halim Karaer ve görevli personel katıldı.

Devlet kara yollarında meydana gelen trafik kazalarını azaltmak amacıyla yapılan helikopter destekli trafik denetimlerinin süreceği bildirildi.

Helikopter destekli trafik uygulamasında 457 araç denetlendi

Kaynak: AA

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Helikopter destekli trafik uygulamasında 457 araç denetlendi

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