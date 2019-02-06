Helikopter destekli trafik denetiminde 11 araca 3 bin 475 lira ceza kesildi

-Kazaları daha aza indirebilmek için D-100 karayolunda helikopterli trafik denetimi

KASTAMONU - Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samsun-İstanbul Devlet Karayolunda D-100 güzergahında yaşanan kazaları daha aza indirebilmek için helikopter destekli trafik ve asayiş uygulaması yaptı. Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerinde destek verdiği helikopter destekli trafik ve asayiş uygulamasında 11 araca 3 bin 475 TL cezai işlem uyguladı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, trafik kazalarında can ve mal kayıplarının en aza indirgenmesi amacıyla helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Samsun-İstanbul Devlet Karayolunda D-100 karayolu üzerinde Kastamonu sınırları içerisinde kalan bölümde oluşturulan trafik uygulama noktalarına Jandarma Trafik Helikopteri aracılığıyla trafik kurallarını ihlal eden sürücüler bildirildi. Tosya'da Organize Sanayi Bölgesi'nde konuşlanan trafik ekipleri, yol denetimleri esnasında helikopter vasıtasıyla tespit edilen araçları da durdurarak cezai işlemleri uyguladı. Kural ihlalleri helikopterle tespit edildi

Yapılan denetimlerde Jandarma Trafik Helikopteri vasıtasıyla, 'hız, sağ şeritte bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme/makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama/park etme' gibi ihlaller tespit edildi. Trafik denetiminde trafik kuralları ve işaretlerine uymayarak trafiği tehlikeye düşüren araçlar helikopterle havadan tespit edilerek, karayolu üzerinde denetim yapan jandarma trafik ekiplerine bildirilerek kurallara uymayan sürücüler hakkında trafik kanununun ilgili maddeleri gereğince yasal işlem uygulandı. 11 araca 3 bin 475 TL trafik cezası kesildi

Araç sürücülerini de kurallara uyma noktasında bilgilendiren jandarma ekipleri, trafik kazalarını en aza indirilmesi için benzer uygulamaların devam edeceğini bildirdi. Yaklaşık iki saat süren helikopter destekli trafik ve asayiş uygulamasında iki araç sürücüne hız sınırlarını yüzde 10'dan fazla aşmaktan 470 TL, bir araç sürücüsüne takograf cihazını kullanmamaktan 488 TL, bir araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan 235 TL, bir araç sürücüsüne geçmemin yasak olduğu yerde önündeki aracı sollamaktan 235 TL, bir araç sürücüne şerit izleme kurallarına uymamaktan 108 TL, iki araç sürücüsüne SRC'siz ticari araç kullanmaktan bin 234 TL, üç araç sürücüsüne muayene yaptırmamaktan 705 TL olmak üzere toplamda 11 araç sürücüsüne 3 bin 475 TL idari para cezası kesildi. Helikopter destekli denetimlerin önümüzdeki günlerde de aralıksız devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA