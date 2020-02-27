Helikopter destekli trafik denetimi
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Helikopter destekli trafik denetimi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir-İstanbul Otoyolu ile Turgutlu ve Akhisar ilçelerinde helikopter destekli trafik denetimi yaptı.

27.02.2020 20:29 | Son Güncelleme: 27.02.2020 20:30
Helikopter destekli trafik denetimi

İl Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir-İstanbul Otoyolu ile Turgutlu ve Akhisar ilçelerinde helikopter destekli trafik denetimi yaptı.

Aydın Jandarma Filo Komutanlığından havalanan helikopterle yapılan yol kontrolüne karadan destek veren polis ve jandarma trafik ekipleri, İzmir-İstanbul otoyolu, Manisa-Turgutlu ve Manisa-Akhisar kara yollarında trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

Toplam 67 aracın kontrol edildiği denetimde helikopterle kural ihlali yaptığı tespit edilen 4 sürücü için gerekli işlemler yapıldı.

Havadan trafik kontrollerinin bundan sonra devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Helikopter destekli trafik denetimi
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