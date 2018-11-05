Helikopter Destekli Trafik Denetimi

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, trafikteki kural ihlallerine yönelik helikopterli denetim gerçekleştirdi.

Kastamonu ile İnebolu ilçesi arasındaki çeşitli noktalarda gerçekleşen denetimlerde, Jandarma Genel Komutanlığı Koordinesinde UH-1 helikopterle, kural ihlali yapan sürücüler uygulama noktalarındaki görevlilere bildirildi.

Ekipler tarafından durdurulan araçlarda, asayiş ve narkotik yönünden de arama yapıldı.

Drone'un da kullanıldığı denetimlere narkotik köpeği "Hırçın" da destek verdi.

Ekipler hatalı sollama yapan, emniyet kemeri takmayan, cep telefonu ile konuşan, yakın takip mesafesine uymayarak kural ihlali yapan, sağ şeritte ve bankette uygunsuz bekleyen, tehlikeli şerit değiştiren, hatalı sollama yapan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Denetimde 35 araç sürücüsüne, 13 bin 394 lira ceza verildi.

Sürücülerden Ali Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafik güvenliği için uygulamalardan memnun olduğunu belirterek, "Helikopterle uygulama çok güzel. İlçeden Kastamonu merkeze gelinceye kadar iki tane ekip çevirdi. Çok güzel karşıladılar. Uyarı ve ikazlarda bulundular. İnşallah böyle devam eder." dedi.