HELİKOPTER DESTEKLİ DENETİMDE, KURAL İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜLERE CEZA
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HELİKOPTER DESTEKLİ DENETİMDE, KURAL İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜLERE CEZA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'da, İstanbul-İzmir otoyolunda helikopter destekli trafik denetiminde kural ihlali yapan 38 araç sürücüsüne 18 bin 101 TL para cezası kesildi, 17 araç ise trafikten menedildi.

MANİSA'da, İstanbul-İzmir otoyolunda helikopter destekli trafik denetiminde kural ihlali yapan 38 araç sürücüsüne 18 bin 101 TL para cezası kesildi, 17 araç ise trafikten menedildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, havadan ve karadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'ndan görevlendirilen helikopterin destek verdiği denetimde 8 jandarma trafik timi, 1 motosikletli trafik timi, 1 motosikletli asayiş timi, 7 jandarma asayiş timi, 6 bölge trafik ekibi olmak üzere toplam 55 personel katıldı. Akhisar-Salihli-Gölmarmara Devlet Karayolu, Manisa-Turgutlu Devlet Karayolu ve Manisa-Akhisar Devlet Karayolu'nda, bugün 09.00 ile 11.00 saatleri arasında gerçekleştirilen denetimde, kural ihlali yapan sürücüler, jandarma helikopteriyle tespit edilerek yerdeki ekiplere bildirildi.

863 ARAÇ KONTROL EDİLDİ

Kural hatası yapan araçları durduran güvenlik güçleri, sürücülere para cezası uyguladı. 2 saatlik denetimde 863 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan 38 araç sürücüsüne 18 bin 101 TL para cezası kesildi. Ayrıca 17 araç trafikten menedildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sürücülerdeki yakalanma riski duygusunu sürekli üst düzeyde tutulması için havadan trafik denetimine devam edileceği belirtildi.

HELİKOPTER DESTEKLİ DENETİMDE, KURAL İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜLERE CEZA
HELİKOPTER DESTEKLİ DENETİMDE, KURAL İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜLERE CEZA
HELİKOPTER DESTEKLİ DENETİMDE, KURAL İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜLERE CEZA
HELİKOPTER DESTEKLİ DENETİMDE, KURAL İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜLERE CEZA
HELİKOPTER DESTEKLİ DENETİMDE, KURAL İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜLERE CEZA
HELİKOPTER DESTEKLİ DENETİMDE, KURAL İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜLERE CEZA
HELİKOPTER DESTEKLİ DENETİMDE, KURAL İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜLERE CEZA
HELİKOPTER DESTEKLİ DENETİMDE, KURAL İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜLERE CEZA
HELİKOPTER DESTEKLİ DENETİMDE, KURAL İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜLERE CEZA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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