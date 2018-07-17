Helikopter Ambulans Kalp Krizi Geçiren Kişi İçin Havalandı
Malatya'nın Darende ilçesinde, kalp krizi geçiren Memiş Gürbüz helikopter ambulansla şehir merkezindeki hastaneye sevk edildi.
Malatya'nın Darende ilçesinde, kalp krizi geçiren Memiş Gürbüz helikopter ambulansla şehir merkezindeki hastaneye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Akbaba Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki Memiş Gürbüz, serinlemek için gittiği havuzda kıyafetlerini çıkarırken bir anda yere düştü.
Çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gürbüz'ü Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırdı.
Gürbüz'ün burada yapılan muayenesinde kalp krizi geçirdiği anlaşılınca, 112 Komuta Merkezinden helikopter ambulans talep edildi.
Gürbüz, ilçe stadına inen Sağlık Bakanlığına ait helikopter ambulansla, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.