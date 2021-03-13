Helezon makinesinin altında kalan işçi, ağır yaralandı
13.03.2021 13:18 | Son Güncelleme: 13.03.2021 13:24
BURSA'da çalıştığı iş yerinde üzerine helezon makinesi devrilen Afganistan uyruklu Pervis Nasuri (25), ağır yaralandı.
BURSA'da çalıştığı iş yerinde üzerine helezon makinesi devrilen Afganistan uyruklu Pervis Nasuri (25), ağır yaralandı.
- Orhangazibursa
Kaza, Orhangazi ilçesindeki bir hayvan çiftliğinde meydana geldi. Çiftlikte çalışan Afganistan uyruklu Pervis Nasuri'nin üzerine yaklaşık 300 kilo ağırlığında helezon makinesi devrildi. Ağır yaralanan Nasuri, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk tedavisinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Nasuri'nin hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.
- Orhangazibursa
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan BOZBEY