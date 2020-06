Helezon makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti Kırıkkale'de bir fabrikanın bakım onarım servisinde çalışan işçi, helezon makinesine sıkışarak yaşamını yitirdi.

Kırıkkale'de bir fabrikanın bakım onarım servisinde çalışan işçi, helezon makinesine sıkışarak yaşamını yitirdi.

Olay, Karakeçili ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Çekirdek fabrikasının bakım onarım teknik servis elemanı olarak çalışan Mustafa C., iş arkadaşının yanlışlıkla çalıştırdığı yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki helezon makinesine sıkıştı. Fabrika personelince sıkıştığı yerden çıkarılan ancak aşağıya indirilemeyen Mustafa C., olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekiplerince uzun uğraşlar sonucunda indirilebildi. Şahıs, 112 Acil Servis ekiplerince İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mustafa C., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA