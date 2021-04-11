Helenex Yeni Malatyaspor, yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak
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Helenex Yeni Malatyaspor, yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak

Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Spor
Helenex Yeni Malatyaspor, yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak

Süper Lig'in 34. haftasında Helenex Yeni Malatyaspor, yarın deplasmanda Kasımpaşa'yla karşılaşacak.

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Süper Lig'in 34. haftasında Helenex Yeni Malatyaspor, yarın deplasmanda Kasımpaşa'yla karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Ligde oynadığı 31 maçta 33 puan toplayan sarı-siyahlılar, Kasımpaşa müsabakasını kazanarak çıkışa geçmenin hesabını yapıyor.

Süper Lig'de kötü bir grafik çizen Malatya ekibi, 20. haftada deplasmanda 2-1 kazandığı Atakaş Hatayspor maçının ardından oynadığı 12 müsabakada da galip gelemedi.

Yeni Malatyaspor'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 4 futbolcu, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 13:38:18. #1.16#
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