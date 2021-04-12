Helenex Yeni Malatyaspor maçının ardından
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Helenex Yeni Malatyaspor maçının ardından

Demirören Haber Ajansı / Olgucan KALKAN - Haberler | Spor
Helenex Yeni Malatyaspor maçının ardından

İrfan Buz: Fenerbahçe maçının ardından puan ya da puanlar alabilmek önemliydi"Futbol, matematik değil"-Sadi Çeri: Rakibimiz 1 puan için oynadıOLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,- Süper Lig'in 34'üncü haftasında Kasımpaşa sahasında Helenex Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kaldı.

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-İrfan Buz: Fenerbahçe maçının ardından puan ya da puanlar alabilmek önemliydi

"Futbol, matematik değil"

-Sadi Çeri: Rakibimiz 1 puan için oynadı

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,- Süper Lig'in 34'üncü haftasında Kasımpaşa sahasında Helenex Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri ve Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.İRFAN BUZ: FENERBAHÇE MAÇININ ARDINDAN PUAN YA DA PUANLAR ALABİLMEK ÖNEMLİYDİRamazan ayının geldiğini hatırlatan ve herkese hayırlı olması temennisinde bulunan İrfan Buz, "Her iki takım içinde önemli bir maça çıktık. Pandemide kolay olmuyor. Örneğin oyuna aldığımız Kubilay, tek bir ter idmanıyla maça çıktı ve mücadele etti. Bütün futbolcuları tebrik ediyorum, kolay değil. İlk yarıda net bir pozisyonumuz var. Acquah golü atsa maçı kazanırdık. Bizim için özellikle sert geçen bir Fenerbahçe maçının ardından puan ya da puanlar alabilmek önemliydi. Her puanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Kasımpaşa'da da kısa bir süre görev aldım. Her iki tarafı da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı."FUTBOL, MATEMATİK DEĞİL"Düşme hattındaki yarış hakkında da konuşan Buz, "Herkes hesap yapıyor. Futbol, matematik değil. Kendimizi sürekli güncellememiz gerekiyor. Sakatlar, cezalılar, koronavirüs, rakipler, bunların hepsini göz önüne almak gerekiyor. 4-5 hafta sonra şu puanda olacağız dersek asıl olaydan uzaklaşmış oluruz. Onun için ben puan olarak pek bir şey söylemek istemiyorum" diye konuştu.SADİ ÇERİ: RAKİBİMİZ 1 PUAN İÇİN OYNADI

Yeni Malatyaspor'un beklediklerini gibi oynadıklarını ve 1 puan için sahaya geldiğini belirten Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çelik, "3 puan için oynuyorduk. Rakibimiz kapandı. Biz rakip alana topu geçirip orada bütün takım olarak pozisyon aradık. Ancak 3'üncü bölgede etkili olamadık. Atak ve organizasyon geliştirsek de sonuçlandıramadık. Antrenmanlarda buna çalışacağız. Bunun dışında rakibimize çok pozisyon vermedik. Bir tek ilk yarıda Ertuğrul'un bireysel bir hatası vardı, onlar da olacaktır. Onun dışında rakibimize hiç pozisyon vermedik" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan KALKAN

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