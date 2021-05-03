Helenex Yeni Malatyaspor - Hes Kablo Kayserispor maçının ardından

Süper Lig'in 39'uncu haftasında Helenex Yeni Malatyaspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 39'uncu haftasında Helenex Yeni Malatyaspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, oyunun yorumunun ilk yarı ve ikinci yarı olarak ifade edilebilir olduğunu kaydederek, "İlk yarı itibariyle tamamen oyunun hakimi Kayserispor ve çok alan bulduk, çok rakip kaleye gittik, deplasmanda ilk 45 dakika bu kadar rakibi etkisiz hale getirip kaleye yaklaşıyorsanız skoru çoğaltmamız lazımdı. 1-0 ile içeriye girdik ama ikinci yarı başka bir oyun vardı. Tamamen içgüdüsel, duygusal bir hücum etti Malatyaspor, kontrolsüz, kalabalık. Biz oyunu kontrol edemedik. İlk yarıdaki gibi topu kontrol etseydik, ikinci yarı bu kadar öne gelen bir takım arkada çok adam bırakmıştı ama topu elde etmek, bunlar kolay olmuyor. Ben bugün Kayserispor'da 7'nci günüm. ve bir oyun planlamak, bir oyun inşa etmek bunlar kolay şeyler değil, zaman ile alakalı şeyler. Tabi skora baktığımız zaman burası bir deplasman ama ligin boyu kısalıyor. Maçı kazanabilirdik, kaybedebilirdik, ikinci yarı kaybedebilirdik, ilk yarı kazanabilirdik. İkinci yarıda Malatyaspor bize fırsat verdi, bu kadar kontrolsüz öne geldiği zaman arkada çok alan bıraktı, sadece topu kontrol edemedik ve alanı kullanamadık. Bunlar zamanla düzelecek şeyler. Biraz önce dediğim gibi; 1 puan aldık, artık iç sahadaki maça bakacağız. İç sahadaki maçı kazanıp ligde rahatlamak istiyoruz. Malatyaspor'a da başarılar dilerim" dedi.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz da, bugün çok önemli bir müsabakaya çıktıklarını belirterek, "Burada kendi sahamızda Kayserispor müsabakasında yüzde yüz kazanmak istedik. 90 dakikaya baktığımız zaman iki çok farklı bir devre izledik. Özellikle hiç iyi oynamayan bir Yeni Malatyaspor vardı. Konsantrasyonumuz burada neden böyle düştü anlamadık. İlk devre net bir şekilde iyi oynayamadığımızı söyleyebiliriz. Fakat şunu eklemek istiyorum; akşam televizyonda da görülür, ne olursa olsun yani Adem'in bir pozisyonu vardı, Karim Hafes'in bir pozisyonu vardı, bir şey demiyorum. Bu gol veya faul veya yok, biz faul olarak gördük, belki yanlış gördük, olabilir. Fakat Adem'in pozisyonunda oyuncumun tamamen sakatlanma durumu vardı. Kart görse ne olur? En önemli oyuncularımdan biri, kaptanımız orada. Arkadan tendonuna yapılmış bir hareket var orada. Kesinlikle kırmızı kart. Analiz yaptığımızda ilk devre iyi oynamayan, ikinci devre çok farklı bir Yeni Malatyaspor vardı. Kaldı ki maçı çevirme sadece beraberliğe değil, maçı çevrime fırsatlarımız vardı, direklerden dönen topumuz vardı. Oyuncularımız burada karakter gösterdi. Kolay değil tabi her hafta baskı altındasınız. Sonuç almak zorundasınız, puan almak zorundasınız, puanlar almak zorundasınız. O yüzden arkadaşlarımız burada karakter gösterdi. O yüzden bizim için tabi ki kazanmak istiyorduk ama her puanın da önemli olduğunu diyebiliriz bu durumda. Şöyle bir şey diyeyim; ikinci devre Kayserispor bilmiyorum, belki iki veya üç kere orta sahayı geçmiştir. Bunu da net bir şekilde söyleyebiliriz. Burada o yakaladığımız fırsatları daha iyi değerlendirmiş olsaydık yine de farklı kazanmış olacaktık" diye konuştu.

'Haftaya Çaykur Rizespor maçına çıkacaksınız, rakibiniz üst sıraları UEFA'yı hedeflemekte, nasıl bir skor almayı hedeflediniz' sorusuna İrfan Buz, "Orada yine savaşacağız arkadaşlarımızla. Gereken puanları alacağız. Yeni Malatyasporumuz da her türlü ligde kalma anlamında, Allah'ın da izniyle puanları almak istiyoruz. Oraya 3 puan için gideceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. 3 tane müsabakamız var. O müsabakalardan gereken puanları alacağız Allah'ın izniyle" yanıtını verdi.

- Malatya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN