Helenex Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçının ardından - Adil Gevrek
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Helenex Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçının ardından - Adil Gevrek

Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Helenex Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in açıklamaları MALATYA - Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Helenex Yeni Malatyaspor'un Kulüp Başkanı Adil Gevrek, maçın ardından açıklama yaptı.

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Helenex Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in açıklamaları MALATYA - Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Helenex Yeni Malatyaspor'un Kulüp Başkanı Adil Gevrek, maçın ardından açıklama yaptı.

Helenex Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçının ardından - Adil Gevrek
Helenex Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçının ardından - Adil Gevrek
Helenex Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçının ardından - Adil Gevrek
Helenex Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçının ardından - Adil Gevrek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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