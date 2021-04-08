Helenex Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçının ardından - Adil Gevrek
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Helenex Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in açıklamaları MALATYA - Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Helenex Yeni Malatyaspor'un Kulüp Başkanı Adil Gevrek, maçın ardından açıklama yaptı.
Helenex Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in açıklamaları MALATYA - Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Helenex Yeni Malatyaspor'un Kulüp Başkanı Adil Gevrek, maçın ardından açıklama yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş