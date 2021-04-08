Helenex Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 8 Nisan Helenex Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı?
Helenex Yeni Malatyaspor ligin 33. haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Peki Helenex Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Helenex Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe canlı anlatım, canlı takip izle! Helenex Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maç özeti izle! Maçın gollerini kim attı?
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HELENEX YENİ MALATYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Helenex Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı şuanda 1-1 eşitlikle devam ediyor. Maç bittiğinde tam skoru paylaşacağız.
MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?
Fenerbahçe deplasmanda 17. dakikada Enner Valencia'nın golüyle 1-0 öne geçmişti. Ardından Yeni Malatyaspor'un golü ise 35. dakikada Mustafa Eskihellaç'dan geldi. Maçtaki goller şu şekilde:
Yeni Malatyaspor:
35. dakika : Mustafa Eskihellaç
Fenerbahçe:
17. dakika : Enner Valencia
HELENEX YENİ MALATYASPOR - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ İZLE
Maç 1-1 beraberlikle devam ediyor. Maç bitiminde özet linki aktif olacaktır.
MAÇ ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...
Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz.
HELENEX YENİ MALATYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Maç bugün 8 Nisan Perşembe saat 19:00 'da başladı.
MAÇIN HAKEMLERİ KİM?
HALİS ÖZKAHYA(Hakem)
HAKAN YEMİŞKEN(1. Yardımcı Hakem)
İLKER TAKPAK(2. Yardımcı Hakem)
ONUR ÖZÜTOPRAK(Dördüncü Hakem)
ALİ ŞANSALAN(VAR)
MUSTAFA EMRE EYİSOY(AVAR)
YUNUS YILDIRIM(Gözlemci)
LEVENT ERGEN(Temsilci)
HAKAN ATASOY(Temsilci)
MEHMET YAŞAR DÜZEN(Temsilci)