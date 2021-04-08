Helenex Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 8 Nisan Helenex Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı?
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Helenex Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 8 Nisan Helenex Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı?

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Helenex Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 8 Nisan Helenex Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı?

Helenex Yeni Malatyaspor ligin 33. haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Peki Helenex Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Helenex Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe canlı anlatım, canlı takip izle! Helenex Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maç özeti izle! Maçın gollerini kim attı?

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Süper Lig tüm hızıyla devam ederken sporseverler Helenex Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Helenex Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Helenex Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe hangi kanalda? Helenex Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler! Helenex Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe canlı izle! Maçtan dakikalar! Helenex Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maç özeti izle! Maç özeti çıktı mı?

HELENEX YENİ MALATYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Helenex Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı şuanda 1-1 eşitlikle devam ediyor. Maç bittiğinde tam skoru paylaşacağız.

MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?

Fenerbahçe deplasmanda 17. dakikada Enner Valencia'nın golüyle 1-0 öne geçmişti. Ardından Yeni Malatyaspor'un golü ise 35. dakikada Mustafa Eskihellaç'dan geldi. Maçtaki goller şu şekilde:

Yeni Malatyaspor:

35. dakika : Mustafa Eskihellaç

Fenerbahçe:

17. dakika : Enner Valencia

HELENEX YENİ MALATYASPOR - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ İZLE

Maç 1-1 beraberlikle devam ediyor. Maç bitiminde özet linki aktif olacaktır.

MAÇ ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz.

Helenex Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 8 Nisan Helenex Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı?

HELENEX YENİ MALATYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç bugün 8 Nisan Perşembe saat 19:00 'da başladı.

MAÇIN HAKEMLERİ KİM?

HALİS ÖZKAHYA(Hakem)

HAKAN YEMİŞKEN(1. Yardımcı Hakem)

İLKER TAKPAK(2. Yardımcı Hakem)

ONUR ÖZÜTOPRAK(Dördüncü Hakem)

ALİ ŞANSALAN(VAR)

MUSTAFA EMRE EYİSOY(AVAR)

YUNUS YILDIRIM(Gözlemci)

LEVENT ERGEN(Temsilci)

HAKAN ATASOY(Temsilci)

MEHMET YAŞAR DÜZEN(Temsilci)

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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