Helenex Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 8 Nisan Helenex Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı?

Helenex Yeni Malatyaspor ligin 33. haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Peki Helenex Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Helenex Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe canlı anlatım, canlı takip izle! Helenex Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maç özeti izle! Maçın gollerini kim attı?

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HELENEX YENİ MALATYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Helenex Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı şuanda 1-1 eşitlikle devam ediyor. Maç bittiğinde tam skoru paylaşacağız.

MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?

Fenerbahçe deplasmanda 17. dakikada Enner Valencia'nın golüyle 1-0 öne geçmişti. Ardından Yeni Malatyaspor'un golü ise 35. dakikada Mustafa Eskihellaç'dan geldi. Maçtaki goller şu şekilde:

Yeni Malatyaspor:

35. dakika : Mustafa Eskihellaç

Fenerbahçe:

17. dakika : Enner Valencia

HELENEX YENİ MALATYASPOR - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ İZLE

Maç 1-1 beraberlikle devam ediyor. Maç bitiminde özet linki aktif olacaktır.

MAÇ ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz.

HELENEX YENİ MALATYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç bugün 8 Nisan Perşembe saat 19:00 'da başladı.

MAÇIN HAKEMLERİ KİM?

HALİS ÖZKAHYA(Hakem)

HAKAN YEMİŞKEN(1. Yardımcı Hakem)

İLKER TAKPAK(2. Yardımcı Hakem)

ONUR ÖZÜTOPRAK(Dördüncü Hakem)

ALİ ŞANSALAN(VAR)

MUSTAFA EMRE EYİSOY(AVAR)

YUNUS YILDIRIM(Gözlemci)

LEVENT ERGEN(Temsilci)

HAKAN ATASOY(Temsilci)

MEHMET YAŞAR DÜZEN(Temsilci)