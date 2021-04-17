Helenex Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Helenex Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Helenex Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN - Haberler | Spor

Süper Lig'in 35'inci haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın olmadığı 4 maçta yalnızca 1 kez kazandı
Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın olmadığı 4 maçta yalnızca 1 kez kazandı
Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahasında Hatayspor'la 1-1 berabere kaldı
Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahasında Hatayspor'la 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'in 35'inci haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz ve Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Maçın 1'inci dakikasından, 90'ıncı dakikasına kadar gol arayan, sonucu lehine çevirmek isteyen bir Alanyaspor olduğunu kaydeden Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, "Maalesef rakibimizin ligdeki pozisyonuna rağmen kalemize gol atılmadan, şut atılmadan gelen bir yan toptan maalesef gol yedik. Uzun zamandan beri galibiyet yolundaki kalite problemini aşamadık. Öyle olunca da sonuca yansıyor. Sonuçta da mağlup olduk, üzüntülüyüz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

İRFAN BUZ: 3 PUANI ÖZELLİKLE BUGÜN HAK ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM

Çok önemli bir müsabakaya çıktıklarını belirten Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, "Baktığımız zaman rakip olarak Alanyaspor geldi. Lig içerisinde geçekten gücünü göstermiş, önemli bir rakibimiz vardı. Bunlar da ilk 5 için mücadele ediyor. Bizim açımızdan çok çok önemli bir müsabakaydı. Rakiplerimize baktığımızda aşağısı tabi cadı kazanı. Burada çok önemli bir 3 puan aldığımızı düşünüyoruz. Baktığınız zaman bizim takımıza özellikle başladığımızdan beri içeride oynadığımız Gazişehir, arkasından Başakşehir, arkasından Fenerbahçe, arkasından Kasımpaşa sonra Alanya müsabakaları gerçekten önemli rakiplere karşı oynadığımızı düşünüyoruz ve burada takımın gelişmesiyle birlikte, taktiksel anlamda da doğruları yaparak, pozisyon vermeden kompakt oynayarak, doğruların üzerine giderek ve inanılmaz bir mücadele örneğini göstererek burada 3 puanı özellikle bugün hak ettiğimizi düşünüyorum, kesinlikle hak ettiğimizi. Baktığınız zaman rakip çok iyi oyunculardan kurulu. Özellikle öndeki hat çok önemli. Doğru dürüst pozisyon vermeden 90 dakikayı bitirmek, 95 dakikayı bitirdik. Sonlara doğru bir pozisyon oldu orada. Bakmamız gerekiyor bence karnından döndü sonra bir korner pozisyonu oldu. İkisi de öyle değildi bizim gördüğümüz kadarıyla. Biraz orada sıkıntıya girmiş olabiliriz. Başta takım kaptanı Adem'in ve bütün aktörleri oyuncularımın hepsini kutluyorum, tebrik ediyorum. Gerçekten inanç vardı, her şey vardı. Takımımızı tebrik ediyorum. Bugün seviniyoruz, bizim için önemli ama yarından itibaren tamamen önümüzdeki Erzurumspor müsabakasına hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ziya Selçuk Süleyman Soylu Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun Ryan Babel Bülent Uygun Abdullah Avcı Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Helenex Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 19:16:02. #1.15#

title