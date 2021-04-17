Helenex Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor: 1-0
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Helenex Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor: 1-0

Helenex Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor: 1-0
Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN - Haberler | Spor

STAT: Yeni MalatyaHAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet KısalHELENEX YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir- Chebake, Wallace, Hadebe, Hafez, Acquah (Dk. 46 Kubilay), Zeki Yavru (Dk. 90+4 Bülent), Fofana (Dk.

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Kısal

HELENEX YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir- Chebake, Wallace, Hadebe, Hafez, Acquah (Dk. 46 Kubilay), Zeki Yavru (Dk. 90+4 Bülent), Fofana (Dk. 89 Ndizeye), Ahmed lldız, Adem Büyük (90+4 Malle), Umut BulutAYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona - Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Kadzior (Dk. 76 Bareio), Berkan Kutlu (Dk. 68 Mustafa), Efkan Bekiroğlu (Dk. 68 Salih), Davidson, Babacar (Dk. 86 Tayfur Bingöl)GOL: Dk. 64 Hadebe (Yeni Malatyaspor)SARI KARTLAR: Acquah, Hadebe, Fofana, Zeki (Yeni Malatyaspor)

Süper Lig'in 35'inci haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 64'üncü dakikada Hadebe kaydetti.

4'üncü dakikada sol kanattan açılan ortaya iyi yükselen Berkan'ın vuruşunda top az farkla kalenin yanında dışarıya gitti.14'üncü dakikada ceza sahası içerisinde kaleci Ertaç ile karşı karşıya kalan Davidson'un vuruşunda top kaleciye çarparak kornere gitti.38'inci dakikada ceza sahası dışından Kadzior'un sert şutunda top kaleci Ertaç'ta kaldı. 54'üncü dakikada Umut'un şutu kaleci Marafona'dan sekti. Seken topu önünde bulan Fofana, kaleciyi geçtikten sonra meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu, ancak ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. 64'üncü dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sol kanattan gelişen ataktan Hafez ortasını yaptı. Kale önünde boş durumdaki Hadabe'nin dokunuşunda top ağlara gitti: 1-0.65'inci dakikada Adem Büyük'ün pasında sol kanatta topla buluşan Fofana, ceza sahası içindeki Umut Bulut'u gördü. Umut'un düzgün vuruşunda top ağlara gitti ancak öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi. 90+5'inci dakikada Salih'in sağdan kullandığı serbest vuruşta Tzvellas'ın dokunduğu top direkten oyuna alanına geri döndü. 

Karşılaşma Yeni Malatyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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