Helenex Yeni Malatyaspor - Atakaş Hatayspor: 1-1
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Helenex Yeni Malatyaspor - Atakaş Hatayspor: 1-1

Helenex Yeni Malatyaspor - Atakaş Hatayspor: 1-1
Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN - Haberler | Spor

STAT: Yeni MalatyaHAKEMLER: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Esat SancaktarHELENEX YENİ MALATYASPOR: Ertaç - Mallan (Dk.90 Bülent), Wallace Hadebe, Tetteh (Dk.73 Kubilay), Fofana (Dk.73 Ahmed), Semih, Hafes, Zeki, Mustafa (Dk.56 Chebake), Adem (Dk.

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Esat SancaktarHELENEX YENİ MALATYASPOR: Ertaç - Mallan (Dk.90 Bülent), Wallace Hadebe, Tetteh (Dk.73 Kubilay), Fofana (Dk.73 Ahmed), Semih, Hafes, Zeki, Mustafa (Dk.56 Chebake), Adem (Dk.81 Umut) ATAKAŞ HATAYSPOR HATAYSPOR: Munir – İsaac, Rayane (Dk.85 Abdurrahman), Boupendza, Pablo, Mesut, Babajide (Dk.77 Kamara), Yusuf, Rodrigues (Dk.71 Traore), Popov, DioufGOLLER: Dk. 64 Adem (Yeni Malatyapor) Dk.44 Diouf (Hatayspor)SARI KARTLAR: Adem, Tetteh (Yeni Malatyaspor) İsaac (Hatayspor)Süper Lig'in 41'inci haftasında Helenex Yeni Malatyaspor, sahasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu skorla Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de kalmayı garanti etti.8'inci dakikada sağ kanattan açılan ortaya dokunan Babajide'nin vuruşunda top filelerle buluştu, ancak pozisyonun ofsayt olması gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.10'uncu dakikada Boupendza'nın sol kanatta açtığı ortaya gelişine Diouf'un şutunda top üstten auta çıktı.11'inci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Mustafa'nın pasıyla topla buluşan Mallan'ın şutunda top üstten az farkla auta çıktı.44'üncü dakikada Diouf, ceza sahası içerisine girerek, çektiği yerden sert şutunu kaleci Ertaç çıkardı.45'inci dakikada sol kanattan açılan ceza sahası içerisine gönderilen ortaya iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 0-1.54'üncü dakikada Diouf orta alandan ceza sahası içerisine girerek, yerden çektiği sert şutu yan ağlarda kaldı.55'inci dakikada kaleye uzak bir noktadan Mallan'ın çektiği sert şutunu kaleci kornere çeldi.57'nci dakikada ceza sahası dışından Mallan'ın gelişine çektiği şutunu kaleci Munır kurtardı.64'üncü dakikada ceza sahası içerisine gönderilen pasla rakiplerini geçerek şutunu çeken Adem'in vuruşunda top kalecinin solundan ağlara gitti: 1-1.74'üncü dakikada orta sahadan ceza sahası içerisine giren Kubilay'ın yerden şutunu kaleci Munır kornere çeldi.Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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