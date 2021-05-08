Helenex Yeni Malatyaspor: 0-4
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Helenex Yeni Malatyaspor: 0-4

Helenex Yeni Malatyaspor: 0-4
Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ - Haberler | Spor

STAT: Çaykur DidiHAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan ÇimenÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Talbi, Abdullah (Dk. 90 Mithat), Tunay (Dk.53 Emir), Samudio (Dk. 90 Alberk), Skoda (Dk.72 Remy), Sabo (Dk.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Talbi, Abdullah (Dk. 90 Mithat), Tunay (Dk.53 Emir), Samudio (Dk. 90 Alberk), Skoda (Dk.72 Remy), Sabo (Dk.45 Michalak), Melnjak, Moroziuk, Merriah, DokovicHELENEX YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Patrick, Fortuna, Hadebe, Tetteh (Dk.73 Kubilay), Fofana (Dk.84 Umut), Semih, Ramadan, Zeki, Mustafa, Adem (Dk. 82 Ahmet )GOLLER: Dk. 6, 80 Adem, Dk. 23 Hadebe, Dk.90 Kubilay  (Helenex Yeni Malatyaspor)KIRMIZI KART: Dk. 49 Meriah (Çaykur Rizespor)SARI KARTLAR: Moroziuk (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'in 40'ıncı haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Helenex Yeni Malatyaspor'a 4-0 mağlup oldu.6'ncı dakikada ceza sahasında Meriah'ın eline çarpan top nedeniyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Adem Büyük topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 0-1.19'ncu dakikada Erik Sabo'nun pasında topla buluşan Skoda'nın şutunda top yan ağlarda kaldı.23'ncü dakikada köşe atışından gelen topu kaleci Gökhan tokatlayarak uzaklaştırdı. Kısa düşen topu önünde bulan Hadebe'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.38'inci dakikada Tunay'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topa Eric Sabo sert vurdu. Top az farkla auta çıktı.49'uncu dakikada Yassine Meriah, Malatyaspor atağında rakip oyuncuya çelme takması sonucunda ikinci sarı kart ile kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.56'ıncı dakikada Rizespor'un sağdan Moroziuk ile kullandığı köşe atışında Talbi gelen topa ceza alanı içerisinde kafayı vurdu. Top az farkla auta çıktı.80'inci dakikada Adem Büyük'ün soldan ceza alanı içerisine gönderdiği topa Fofana sert vurdu, top ağlarla buluştu: 0-3.90'ıncı dakikada sağdan Kerim'in pasında kaleciyi geçen Kubilay topu ağlara gönderdi: 0-4.

Karşılaşma da bu skorla sona erdi.


- Rize
Helenex Yeni Malatyaspor: 0-4
Helenex Yeni Malatyaspor: 0-4
Helenex Yeni Malatyaspor: 0-4
Helenex Yeni Malatyaspor: 0-4
Helenex Yeni Malatyaspor: 0-4
Helenex Yeni Malatyaspor: 0-4

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ

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