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Yalçın Koşukavak, Spor

Helder Tavares: "Süper Lig için önümüzde hiçbir engel yok..."

Helder Tavares, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, sezonun ilk yarısında inişli çıkışlı bir performanslarının olduğunu, yapılan değişikliklerin ardından son olarak teknik direktörlüğe Yalçın Koşukavak'ın geldiğini belirtti.

17.04.2020 13:45 | Son Güncelleme: 17.04.2020 13:45
Helder Tavares:

Helder Tavares, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, sezonun ilk yarısında inişli çıkışlı bir performanslarının olduğunu, yapılan değişikliklerin ardından son olarak teknik direktörlüğe Yalçın Koşukavak'ın geldiğini belirtti.

Kaliteli bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan Tavares, şunları kaydetti:

"Hemen hocanın oyun sistemine adapte olduk. Üst üste aldığımız galibiyetlerle daha önceden play-off'tan Süper Lig'e çıkma ihtimalimiz konuşulurken şu anda tüm takım arkadaşlarımla beraber 'neden ilk 2 olmasın' diyoruz. Ligler yeniden başladığında şu andaki birlik ve beraberliğimizi sürdürürsek Süper Lig için önümüzde hiçbir engel yok."

Tavares, liglerin ne zaman başlayacağının şu an net olmadığını fakat kendisinin lige en hazır şekilde girebilmek için çalışmalarını hocalarının verdiği program dahilinde sürdürdüğünü anlattı.

Kaynak: Hürriyet

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