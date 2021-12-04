Helal jelatinin standartları belirlendi

Helal jelatinin yeni standartları belirlendi.

Helal Expo Fuarı'na katılan Gelner Gıda'nın Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Uğur Başyiğit, fuarda, SMIIC Teknik komitesinin yeni jelatin standartlarını yayınladığını ve bu gelişmenin sektör açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Başyiğit, "Bu yıl aslında çok önemli bir yenilik var. Geçmiş seneler de düzenlenen zirveler ışığında SMIIC Teknik komitesi toplanarak yeni jelatin standardını yayınladı. Bunun helal pazarında jelatin kullanımının yoğurt, ilaç, kozmetik gibi alanlarda yaygınlaşmasının önünü açacağını düşünüyoruz. Ülkemiz ne yazık ki helal pazarında hak ettiği yerde değil. Tabii Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Helal Expo ve 7. Dünya Helal Zirvesi geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de hem dünya helal pazarının büyümesi için hem de ülkemizin bu pazardan hak ettiği yeri alabilmesi için çok büyük bir fırsat sunuyor" dedi.

Başyiğit, "Dünyada ve Türkiye'de ilk kez helal gıdaya uygun hayvansal kaynaklı yaprak jelatin, toz jelatin ve türevlerini üreterek hem ülkemizin ithalatçı olduğu bir hammaddeyi ülkemizde üreterek cari açığın kapanmasına katkı sağlamış olduk hem de helal jelatin üretimi ile 4 milyar Müslüman için büyük önem taşıyan helal hassasiyetine uygun gıdalar üretilmesine katkı sağlamış olduk ve olmaya da devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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