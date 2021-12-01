Helal jelatinin standartları belirlendi

İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'nün (SMIIC) teknik komitesi, helal jelatin standartlarını 7. Dünya Helal Zirvesi'nde yayımladı.

Gelner Gıda'dan yapılan açıklamaya göre, İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) ile SMIIC iş birliğinde gerçekleştirilen 7. Dünya Helal Zirvesi ve 8. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo'da, helal ekonomisinin paydaşları bir araya geldi.

Zirvede, helal gıda sektörü açısından büyük önem arz eden jelatin konusunda SMIIC teknik komitesi tarafından helal standartları belirlenerek yayımlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gelner Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Uğur Başyiğit, bu gelişmenin sektör açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Başyiğit, "Jelatin üretiminde belirlenen helal standartlara uygun ürünlerle yeni pazarlara ulaşım sağlanması, helal belgeli ticaret hacminin artırılması açısından çok önemli." ifadesini kullandı.

Helal Expo ve zirvesinin sektör açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Başyiğit, "Burada yapılan görüşmelerin helal pazarında ve yoğurt, ilaç, kozmetik gibi alanlarda jelatin kullanımının yaygınlaşmasının önünü açacağını düşünüyoruz. Ülkemiz ne yazık ki helal pazarında hak ettiği yerde değil. Zirve ve Expo, hem dünya helal pazarının büyümesi için hem de ülkemizin bu pazardan hak ettiği yeri alabilmesi için çok büyük bir fırsat sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.???????

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi Haberleri

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