Helal ekonominin paydaşları İstanbul'da buluşacak

24.11.2019 12:44 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:44

7. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Expo ve eş zamanlı düzenlenecek 5. Dünya Helal Zirvesi, büyüklüğü dünyada 4 trilyon doları aşan helal ekonominin paydaşlarını 28 Kasım-1 Aralık'ta Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde bir araya getirecek.