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Helal ekonominin paydaşları İstanbul'da buluşacak

7. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Expo ve eş zamanlı düzenlenecek 5. Dünya Helal Zirvesi, büyüklüğü dünyada 4 trilyon doları aşan helal ekonominin paydaşlarını 28 Kasım-1 Aralık'ta Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde bir araya getirecek.

24.11.2019 12:44 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:44
Helal ekonominin paydaşları İstanbul'da buluşacak

7. Helal Expo ve eş zamanlı düzenlenecek 5. Dünya Helal Zirvesi, büyüklüğü dünyada 4 trilyon doları aşan helal ekonominin paydaşlarını 28 Kasım-1 'ta Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde bir araya getirecek.

Kaynak: Dunya.com

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