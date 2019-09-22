Helal Dünya Marketleri'nin ikinci şubesi açıldı

22.09.2019 11:58

İslami şartlara uygun olarak hazırlanan ürünlerin satıldığı Helal Dünya Merketleri'nin Bursa'daki ikinci şubesi Yıldırım Bağlaraltı Mahallesi'nde hizmete girdi.



Türkiye'de GİMDES (Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği) çatısı altında hizmet veren Helal Dünya Marketleri Bursa'da da büyümeye devam ediyor. İslami şartlara uygun olarak hazırlanan ve helal gıda diye tabir edilen ürünlerin satıldığı Helal Dünya Marketleri, Nilüfer Beşevler Mahallesi'nden sonra Yıldırım Bağlaraltı Mahallesi'nde hizmet vermeye başladı. Yeni şube için düzenlenen açılış töreninde helal gıda tüketmenin önemine vurgu yapıldı.



Bursalıları helal gıdayla buluşturan Helal Dünya Marketleri Bursa Şubesi'nin sahibi Abdullah Baydar, Türkiye çapında sayısı 45'i bulan Helal Dünya Marketleri'ne bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Türkiye'deki gıda terörüne karşı savaş açtıklarını ifade eden Baydar, "İnsanları güvenli ve katkı maddesi bulunmayan ürünlerle buluşturmak istiyoruz. Müslüman bir toplumun ne yediğine içtiğine dikkat etmesi gerek. Bizler de Türkiye'deki 45 şubemizle vatandaşlarımızı haram gıdalara karşı bilinçlendirmek istiyoruz. Helal gıda demek sağlıklı gıda demektir. İnşallah helal ürünlerimiz sayesinde insanlarımızın sağlığını koruyacağız" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA