05.02.2020 09:56 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:01

Helal Akreditasyon Kurumu uzman yardımcısı alımı başvuru şartları belirlendi. Kurumda görevlendirilecek uzman yardımcıları sınava tabi tutulacak ve görev süreleri en az 3 yıl olacak.



Helal Akreditasyon Kurumu'nun Helal Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Helal akreditasyon uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, uzmanlığa atanmalarına ilişkin usul ve esaslar ile helal akreditasyon uzman ve uzman yardımcılarının görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen yönetmelik yürürlüğe girdi.



Giriş sınavı ve uzman yardımcılığına atanma



Yönetmelikle uzman yardımcılığının süresi en az 3 yıl olarak belirlendi. Uzman yardımcıları, mesleğe özel giriş sınavı ile alınacak. Giriş sınavı, KPSS sonuçlarına göre belirlenen adaylar için kurum tarafından yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü olarak tek aşamalı yapılabilecek. Yazılı sınav, kurum tarafından yapılabileceği gibi sınavın tamamı veya bir bölümü ÖSYM Başkanlığına, kurum tarafından belirlenen bir yükseköğretim kurumuna veya diğer kamu kurumlarına yaptırılabilecek. Sözlü sınav kurum tarafından yapılacak.



Giriş sınavının başvuru şartları, sınav konuları, ilk ve son başvuru tarihi, başvuru evrakının temin edileceği yer, başvuru yeri, gerek görülmesi halinde öğrenim dalları ve kontenjanları, atama yapılacak kadroların sınıfı, dereceleri, sınava kaç kişinin çağrılacağı, uzman yardımcısı olarak en fazla kaç kişinin atanacağı, sınavın yeri, zamanı, değerlendirme yöntemi, başvuruda istenen belge ve beyanlar ile gerekli görülen diğer şartlar, sınav tarihinden en az 30 gün önce Resmi Gazete ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Kurumun internet sitelerinde duyurulacak.



Giriş sınavını kazanarak kendilerine yapılan bildirimi müteakip belirtilen süre içinde kuruma yazılı başvuru yapanlar, kurum tarafından Uzman Yardımcısı kadrolarına atanacak.



Sınavı kazananların atama işlemlerine ilişkin tebligatta belirtilen süre içinde, istenilen belgelerle birlikte kuruma müracaat etmeleri gerekli olacak.



Atama işlemlerinin yapılabilmesi için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmayacak.



Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırılık tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak. Bu şekilde kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilecek.



Sınavda başarılı olup göreve başlamayanlardan veya ataması yapılıp da herhangi bir nedenle görevden ayrılanlardan boşalan kadroya, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halükarda 6 ayı geçmemek kaydıyla yedek listeden en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere atama yapılacak.



Uzmanın görevleri



Kurumda görev yapan bir uzman kurumun görev alanına giren konularda denetim, inceleme ve araştırma yapacak ve bu faaliyetleri kuruma raporlayacak, kurumun stratejik planında belirtilen politika, amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yapacak, mesleki mevzuat ve yayınları takip edip, gerektiğinde bunlara ilişkin özet ve değerlendirmeleri kapsayan rapor hazırlayacak, kurumun çalışma alanı ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında konferans, seminer ve eğitim programlarına katılacak, uzman yardımcılarının yetiştirilmesine, bilgi ve tecrübelerinin geliştirilmesine yardımcı olacak,kurumca verilecek benzeri nitelikteki görevler ile mevzuatta öngörülen diğer görevleri yapacak.



Yönetmelikte uzman yardımcıların görev ve yetkileri şu şekilde sıralandı:



"Kurumun görev alanına giren konularda denetim, inceleme ve araştırma yapmak ve bu faaliyetleri Kuruma raporlamak.



Uzmanlarca yapılacak araştırma, inceleme, denetleme ve diğer çalışmalara katılmak ve gerektiğinde tek başına araştırma ve inceleme yapmak.



Mesleki mevzuat ve yayınları takip etmek, gerektiğinde bunlara ilişkin özet ve değerlendirmeleri kapsayan rapor hazırlamak.



Kurumun çalışma alanı ile ilgili olarak konferans, seminer ve eğitim programlarına katılmak.



Amirleri veya amirleri tarafından belirlenen Uzmanlarca verilecek benzeri nitelikteki görevleri yapmak." - İSTANBUL

Kaynak: İHA