Helal Akreditasyon Kurumu Başkanı Soylu: "Amacımız lider akreditasyon kurumu haline gelmek"

06.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:18

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Soylu, şeffaflık, yetkinlik ve tarafsızlık ilkelerini uluslararası ölçekte en iyi uygulayan, lider bir akreditasyon kurumu haline gelmeyi amaçladıklarını belirtti.

HAK'tan yapılan açıklamaya göre, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Kamboçya'nın Müslümanlardan Sorumlu Kıdemli Bakanı Othsman Hassan ve beraberindeki heyet, Soylu'yu makamında ziyaret etti.

Kamboçya'nın verdiği helal belgesine uluslararası tanınırlık kazandırabilmek için yapılacakların görüşüldüğü ziyarette, iki ülke arasında standartların oluşturulmasına yönelik iş birliğinin nasıl ilerletileceği ve HAK uzmanlarınca gerekli hallerde verilebilecek eğitim desteği ele alındı.

Soylu, yaptığı değerlendirmede, dünyada ve Türkiye'de helal belgeli ürün ve hizmet talebinin her geçen gün arttığını söyledi.

Bu konuda Ticaret Bakanlığının da destekleriyle sorumluluk aldıklarını kaydeden Soylu, "HAK olarak amacımız şeffaflık, yetkinlik ve tarafsızlık ilkelerini uluslararası ölçekte en iyi uygulayan, lider bir akreditasyon kurumu haline gelmek. Sayın Hassan ve heyetinin ziyareti de göstermektedir ki bu hedefe her geçen gün biraz daha yaklaşıyoruz. Dünya çapında değeri 3 trilyon doları aşan helal pazarında ülkemizi marka ülke konumuna getirmek için titizlikle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA