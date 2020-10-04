HEKTAŞ, M Oil İstasyon ziyaretçilerinin can dostlarına destek oluyor

OYAK bünyesinde hizmet veren M Oil ve HEKTAŞ, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde sokak hayvanları ve evcil hayvanlar için özel bir iş birliğine imza attı.

OYAK bünyesinde hizmet veren M Oil ve HEKTAŞ, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde sokak hayvanları ve evcil hayvanlar için özel bir iş birliğine imza attı.

M Oil açıklamasına göre, M Oil'in 2018 yılında hayata geçirdiği "Can Dostu İstasyonlar" projesinin bu yılki mama destekçisi, OYAK bünyesinde hizmet veren HEKTAŞ oldu.

HEKTAŞ'ın kedi ve köpekler için 3 ton mama bağışı yaptığı "Can Dostu İstasyonlarda" kediler için oyun alanları ve kedi evleri, sokak köpekleri için kulübeler, evcil hayvanların serbestçe dolaşabileceği bir bahçe, köpek yıkama alanının yanı sıra mama ve su kapları bulunuyor.

"Yollardaki Eviniz" sloganı ile sürücülere hizmet veren M Oil istasyonları, özellikle evcil hayvanları ile uzun yolculuklarda mola verebilecek noktalar haline gelmek istiyor. Böylelikle araç sürücüleri, istasyonlarda evcil dostları ile birlikte rahatlıkla mola verebilecek. Sürücüler, yakıtlarını alıp alışverişlerini yaparken evcil hayvanlarını gönül rahatlığıyla "Can Dostu" alanlara emanet edebilecek.

Evcil hayvanların yanı sıra sokaklardaki dostlarını da unutmayan M Oil istasyonları, HEKTAŞ'ın mama desteği ile birlikte yıl boyunca Smartheart Gold markalı kedi ve köpek mamalarını da seçili istasyonlardaki "Can Dostu" alanlarda ücretsiz olarak sunacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan