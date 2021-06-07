Hekimoğlu Trabzon, teknik direktör Bahaddin Güneş'le prensip anlaşmasına vardı

Misli.com 2. Lig temsilcisi Hekimoğlu Trabzon, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kardeşi Bahaddin Güneş'le prensipte anlaştı.

Misli.com 2. Lig temsilcisi Hekimoğlu Trabzon, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kardeşi Bahaddin Güneş'le prensipte anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Trabzonspor'un eski futbolcusu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kardeşi ve liglerimizin başarılı Trabzonlu teknik adamı Bahaddin Güneş ile prensip anlaşmasına varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk