Hekimoğlu Trabzon, teknik direktör Bahaddin Güneş'le prensip anlaşmasına vardı
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Hekimoğlu Trabzon, teknik direktör Bahaddin Güneş'le prensip anlaşmasına vardı

Hekimoğlu Trabzon, teknik direktör Bahaddin Güneş'le prensip anlaşmasına vardı
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Spor

Misli.com 2. Lig temsilcisi Hekimoğlu Trabzon, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kardeşi Bahaddin Güneş'le prensipte anlaştı.

Misli.com 2. Lig temsilcisi Hekimoğlu Trabzon, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kardeşi Bahaddin Güneş'le prensipte anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Trabzonspor'un eski futbolcusu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kardeşi ve liglerimizin başarılı Trabzonlu teknik adamı Bahaddin Güneş ile prensip anlaşmasına varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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