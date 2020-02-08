Hekimoğlu Trabzon-Kırklarelispor maçı kar yağışı nedeniyle iptal edildi

08.02.2020 13:31 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:32

Trabzon'da bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle TFF 2. Lig A Grubu'nda mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK ile Kırklarelispor arasında Vakfıkebir İlçe Stadı'nda oynanması gereken maç kar yağışı nedeniyle iptal edildi.



Bugün saat 13.00'da başlaması gereken karşılaşma zeminin karla kaplı olması ve sürekli devam eden kar yağışı nedeniyle karşılaşmanın hakem heyeti tarafından iptal edilirken, iptal edilen maçın ne zaman oynanacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. - TRABZON

Kaynak: İHA