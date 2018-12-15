Hekimoğlu Trabzon Kafilesi Mardin'de Coşkuyla Karşılandı
TFF 3. Lig'de mücadele eden Hekimoğlu Trabzon kafilesi Mardin'de coşkuyla karşılandı.
TFF 3. Lig'de mücadele eden Hekimoğlu Trabzon kafilesi Mardin'de coşkuyla karşılandı.
TFF 3. Lig'de mücadele eden Hekimoğlu Trabzon, Şanlıurfa ekiplerinden Karbel Karaköprü Belediyespor ile oynayacağı maçın öncesinde Mardin'e geldi. Hekimoğlu Trabzon Başkanı Celil Hekimoğlu ile birlikte yönetim kurulu üyeleri ve basın mensuplarından oluşan heyeti, Mardin Kızıltepe Trabzonspor Taraftarlar Başkanı İbrahim Aydın, çiçeklerle ve yöresel halk oyunları ekibiyle karşılandı.
Mardin'in tarihi ve turistlik mekanlarını gezen heyet daha sonra maç için Şanlıurfa'ya geçecek. - MARDİN
YORUMLAR (1)
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HER NE KADAR TRABZONDA DOGU VE GÜNEYDOGU ANADOLU BÖLGESİ TERÖRİST GÖZÜYLE GÖRÜNSEDE İNSANLIK VE MİSAFİR PERVERLİK BİTMEDİ BİTMEZ BURALARDACevap Yaz Yayından Kaldır